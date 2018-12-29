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Снизятся ли цены на квартиры после Нового года? Спросили аналитика рынка недвижимости

29 декабря 2018 13:29
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Уходящий 2018 год для рынка жилой недвижимости столицы, рапортуют риелторы, выдался спокойным, сообщили в программе «Минск и минчане».

Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:
Конкуренция за покупателя на вторичном рынке с каждым годом растёт.

Говорить о том, что общее количество сделок за 2018 год будет больше, чем за 2017 год, нельзя, потому что уже с начала лета покупательская активность пошла вниз. Начал расти объём предложения квартир, выставленных на продажу. Если оно так и дальше будет расти, то вполне вероятно, что на рынок придёт период вынужденного снижения цен.

Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?

# Недвижимость # общество # Андрей Чернышев

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