В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Одним из бизнес-хитов уходящего 2018 года стала гастро-площадка в центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане» . После летнего успеха организаторы, кстати, модернизировали территорию под холодный сезон. Получилось, как минимум, атмосферно.

Станислав Агинский, организатор стритфуд-площадки: Для нас это – эксперимент. Мы не понимали, как будет формироваться трафик зимой. Однако всё, что мы могли сделать с точки зрения привлечения сюда людей, мы сделали.

С падением температуры за окном снизилась и проходимость. Исчезли несколько вагончиков с едой. Зато на месте бывшей посадочной площадки появился большой шатёр с ходовыми деликатесами, глинтвейном и даже горячим супом. Кстати, для авторов кухни под навесом – это дебютный проект.

Тем временем, старые добрые фудтраки подстроились под снежный формат работы. Одни добавили в меню сетов мандарины, другие организовали горячий шоколад, а третьи и вовсе привезли рецепты традиционных зимних блюд из других стран. Несмотря на риски, кулинарная ставка всё же сыграла!

Никита Божко, менеджер проекта стритфуд-точки: Мы зашли совсем недавно сюда. Вообще, с общепитом никак не связаны. Но мы горим этим, работаем без выходных, и просто ради своего удовольствия продаем людям еду.

Виталий, продавец стритфуда: Мы не ожидали такого наплыва людей. У нас закончилось всё тесто гораздо раньше, чем мы планировали. Здорово. Люди приходят, берут, пробуют.

Впрочем, некоторые уверены: секрет успеха стритфуд-площадки не столько в еде, сколько в духе праздника. Здесь на паре сотен квадратных метров уместились ёлка, новогодняя ярмарка на 20 с лишним точек, гриль-зоны и всё это – под нестареющие рождественские шлягеры.

Настасья и Мария, продавцы стритфуда:

Это интересно не только молодёжи за счёт такой атмосферы, но и людям постарше. Сюда приходит много семей, людей с детками, молодожёны, парочки. Поэтому есть, где отдохнуть на выходных.

К слову, у кураторов этого праздника еды уже есть чёткий план развлечений для гостей. Как и прошлым летом, на импровизированной сцене появятся молодые и именитые артисты, стендаперы и блогеры.