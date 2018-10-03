Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?

Столица замерла на пороге исторического события! В 2019 году, по прогнозам специалистов, на свет появится двухмиллионный житель города. Ему городские власти уже пообещали новенькую квартиру. Между тем, в Минске каждый год, в среднем, строится 700 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минск и минчане». Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Строительство жилых домов осуществляется, в основном, для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В основном, многодетные семьи направляются для строительства жилья.

В топ-5 по темпам строительства сегодня – Московский и Заводской районы. Новые дома с завидной скоростью появляются на улицах Михалова, Алибегова, Шаранговича, в микрорайоне Малиновка. Пятиэтажки на Шишкина и Кулешова также вскоре останутся в тени высоток.

Ирина Гонтарева: В следующем году начнётся перспективная застройка в границах улиц Чижевских. Также начнётся освоение территорий по улице Карвата. Перспективной застройкой будет являться также территория по улице Ангарской.

Как горячие пирожки, разлетаются компактные квартиры с максимальным количеством комнат. Самый ходовой товар на рынке недвижимости – жильё площадью в 40 квадратов.Наталья Жалова, аналитик рынка недвижимости:

Пользуются спросом квартиры эконом-класса и стандарт-класса. Всё больше программ кредитования, доступных для граждан, появляется на рынке.Эксперты в один голос уверяют – жители мегаполиса все чаще игнорируют «вторичку» и голосуют рублем, в основном, за новые квадраты.

Самую дешёвую «однушку» можно найти за МКАДом.

В тех же Смолевичах такая квартира обойдётся в 50 тысяч рублей. В Фаниполе – на 10 тысяч дороже. Оба населённых пункта – спутники столицы.Наталья Жалова:

Если брать Минск, то стоимость квадратного метра от 900 и выше. Это не самые дорогие квартиры, это самое экономное жильё. А вот самые дорогие квартиры – в Центральном и Советском районах столицы. Ценник, как шутят риелторы, здесь довольно злой. Отдельные апартаменты на площади Победы, например, оценивают в 400 тысяч белорусских рублей, а это больше 6 000 за квадрат. Наталья Жалова:

В зависимости от расположения квартиры, новостройка может быть дешевле, чем вторичное жильё. Пользуется спросом Фрунзенский район – он лидирует. Потом – Московский и Первомайский районы. Участники сделок по обе стороны баррикад замечают: на рынке недвижимости – невиданный ажиотаж. Минчане стали активнее покупать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Именно на них всегда самый большой спрос, а, следовательно – и предложение. Наталья Жалова:

Немногие застройщики предлагают четырёхкомнатные квартиры, они тоже пользуются спросом, конечно, не таким, как одно- и двухкомнатные. В панельные дома чаще въезжают те, кто стоит в очереди за улучшением жилищных условий.

Чаще всего такие квартиры сдают под ключ, с полной отделкой. Новосёлам остается только завезти мебель.Сергей Цепко, прораб:

8 квартир на этаже. Квартиры имеют разную квадратуру: от 50 метров квадратных до 90.

Имеет очень неплохое конструктивное решение. Достаточной толщины наружные стены: 60 см.