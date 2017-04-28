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Снижение самооценки, психологические проблемы и ожирение. Медики напоминают о вреде гаджет-зависимости

28 апреля 2017 05:48
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Новости Беларуси. В плену у девайсов. В Беларуси растет число детей с гаджет- зависимостью. Профилактике детских заболеваний – особое внимание. Медики отмечают: «посиделки» в виртуальном мире вызывают не только малоподвижный образ жизни, но и психологические проблемы. Из-за недостатка живого общения у ребенка снижается самооценка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение самооценки, психологические проблемы и ожирение. Медики напоминают о вреде гаджет-зависимости-1

Маргарита Девялтовская, заведующий лабораторией проблем здоровья детей и подростков ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:
В следствии малоподвижного образа жизни и того, что у ребенка постоянно напряжены глаза, возникают проблемы с осанкой, проблемы со зрением. Ребенок, как правило, очень много времени проводит в сети, поэтому он мало спит, он становится раздражительным, появляются головные боли. То есть появляется невротическая симптоматика.

К числу болезней образа жизни специалисты относят также сахарный диабет, повышенное давление и ожирение. Почти во всех случаях лишний вес – результат неправильного питания. Эти нарушения медики обнаруживают у детей уже с 10 лет.

# общество # Здоровье # Маргарита Девялтовская

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