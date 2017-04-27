Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля
Новости Беларуси. Непогода уже несколько дней испытывает Минск на прочность. Пока подтоплений не зафиксировано. Эксперты отмечают, что это итог тщательной подготовки столицы.
Испытание проливным дождем в Минске. На этот раз стихия не застала врасплох городские службы.
Столичные ливневые системы заранее подготовили к обильным осадкам. В Минске больше 70 тысяч колодцев и несколько десятков участков, на которые службы выезжают, часто не дожидаясь, когда городские улицы превратятся в озера. Специалисты трудятся на глубине от полутора метров от уровня земли. Известно, что самый глубокий коллектор в столице достигает 32 метров. Сегодня протяженность дождевой артерии Минска составляет порядка 1700 километров. В их числе дворы и магистрали.
Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Полностью выполнен наружный осмотр сетей дождевой канализации, отремонтированы более 300 колодцев, а также производилась очистка сетей дождевой канализации.
Марафон чистоты продолжается. Социальные работники 27 апреля помогли навести порядок в доме ветеранам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благодаря активистам акции «Чистый дом» генеральная уборка пришла в квартиры к сотням пожилым минчанам. И это не разовая акция. Ко Дню Победы помоют окна и расчистят дворы 20 тысячам нуждающимся горожанам. Кроме того, сотрудники социальных служб, волонтеры и активные пенсионеры круглый год приходят на помощь одиноким старикам в решении самых разных бытовых вопросов.
Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:
Помимо оказания социально-бытовых услуг в виде уборки квартиры, мытья окон самое главное для пожилых людей – это общение. У них самый главный девиз – «Пока работаем, тогда живем».
Самый здоровый праздник для самых больших семей. В спортивном поединке 27 апреля посоревновались многодетные мамы и папы, а также маленькие минчане.
В состязании участвуют 18 семей. Конкурсанты выполнили несколько упражнений на скорость и ловкость. Например, прокатили с помощью гимнастической палки мяч. Примечательно, что с каждым годом желающих принять участие в спортивном фестивале становится больше.