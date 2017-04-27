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Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля

27 апреля 2017 17:36
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Новости Беларуси. Непогода уже несколько дней испытывает Минск на прочность. Пока подтоплений не зафиксировано. Эксперты отмечают, что это итог тщательной подготовки столицы.

Испытание проливным дождем в Минске. На этот раз стихия не застала врасплох городские службы.

Столичные ливневые системы заранее подготовили к обильным осадкам. В Минске больше 70 тысяч колодцев и несколько десятков участков, на которые службы выезжают, часто не дожидаясь, когда городские улицы превратятся в озера. Специалисты трудятся на глубине от полутора метров от уровня земли. Известно, что самый глубокий коллектор в столице достигает 32 метров. Сегодня протяженность дождевой артерии Минска составляет порядка 1700 километров. В их числе дворы и магистрали.

Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля-1

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Полностью выполнен наружный осмотр сетей дождевой канализации, отремонтированы более 300 колодцев, а также производилась очистка сетей дождевой канализации.

Марафон чистоты продолжается. Социальные работники 27 апреля помогли навести порядок в доме ветеранам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодаря активистам акции «Чистый дом» генеральная уборка пришла в квартиры к сотням пожилым минчанам. И это не разовая акция. Ко Дню Победы помоют окна и расчистят дворы 20 тысячам нуждающимся горожанам. Кроме того, сотрудники социальных служб, волонтеры и активные пенсионеры круглый год приходят на помощь одиноким старикам в решении самых разных бытовых вопросов.

Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля-4

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:
Помимо оказания социально-бытовых услуг в виде уборки квартиры, мытья окон самое главное для пожилых людей – это общение. У них самый главный девиз – «Пока работаем, тогда живем».

Самый здоровый праздник для самых больших семей. В спортивном поединке 27 апреля посоревновались многодетные мамы и папы, а также маленькие минчане.  

В состязании участвуют 18 семей. Конкурсанты выполнили несколько упражнений на скорость и ловкость. Например, прокатили с помощью гимнастической палки мяч. Примечательно, что с каждым годом желающих принять участие в спортивном фестивале становится больше.

# общество # Погода в Беларуси # Анатолий Жамоздик

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