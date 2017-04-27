Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля

Новости Беларуси. Непогода уже несколько дней испытывает Минск на прочность. Пока подтоплений не зафиксировано. Эксперты отмечают, что это итог тщательной подготовки столицы.

Испытание проливным дождем в Минске. На этот раз стихия не застала врасплох городские службы.