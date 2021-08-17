Снижение настроения и нежелание идти на работу. Как справиться с постотпускным синдромом?

Вот и заканчивается сезон отпусков. Набравшись сил после отдыха, нам кажется, что в рабочие будни мы ворвемся с энтузиазмом и желанием делать больше. На деле же приходит постотпускная неработоспособность. Важно отметить, что нежелание работать после длительного отдыха – нормально.

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Казалось бы, отдохнувшие люди с удовольствием должны выходить на работу, но, к сожалению, многих подстерегает так называемый постотпускной синдром, который включает в себя снижение настроения, нежелание идти на работу, апатию, снижение мотивации. Это состояние можно предотвратить или хотя бы минимизировать. Начинать к нему готовиться нужно уже во время отпуска. Во-первых, запланировать выход на работу. Желательно, чтобы он приходился не на понедельник, когда впереди целая рабочая неделя, а где-нибудь на среду-четверг, чтобы у вас было несколько дней, чтобы включиться в рабочий процесс и отдохнуть на выходных.

После отпуска любому потребуется время, чтобы войти в рабочую атмосферу. Поэтому не стоит сразу нагружать себя большим количеством задач. Также в первые две недели не стоит принимать важных рабочих решений, дайте возможность организму стабилизировать эмоциональное состояние.

Екатерина Захарьева:

Желательно, придя на работу, поставить себе на стол какой-то приятный сувенир, который будет напоминать, что у вас был отпуск, что вы хорошо провели время и отдохнули. Лучше делать чаще перерывы во время работы. То есть каждые 45 минут выделять себе, если это возможно, 5-10 минут на отдых, который будет включать противоположную деятельность той, которой вы занимаетесь. Предположим, если вы сидите за компьютером, то это 10 минут лучше походить, поприседать, если вам позволяют условия, заняться спортом, подышать свежим воздухом.

Еще один важный совет – после отпуска не стоит сразу начинать строгую диету. Бережно относитесь к своему отдохнувшему организму и не спешите совершать гастрономические подвиги.