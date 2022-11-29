Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ

Чего им стоит дом построить?
Чего им стоит дом построить?
Зарегистрировано три случая производственного травматизма. Все со смертельным исходом.
Когда человеческая жизнь стала расходным материалом.
Я думаю, все равно плевать будет. Забудут через месяц.
И какой он, бизнес на костях.
Я сэкономлю лучше на этом, а потом могут произойти непоправимые последствия.
Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер. Вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.
«Народный контроль» вместе с профсоюзами включает режим ревизии уже в эту пятницу, 2 декабря, в 20:40 на СТВ.
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