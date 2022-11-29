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Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ

29 ноября 2022 09:59
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Чего им стоит дом построить?

Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ-1

Зарегистрировано три случая производственного травматизма. Все со смертельным исходом.

Когда человеческая жизнь стала расходным материалом.

Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ-4

Я думаю, все равно плевать будет. Забудут через месяц.

И какой он, бизнес на костях.

Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ-7

Я сэкономлю лучше на этом, а потом могут произойти непоправимые последствия.

Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ-10

Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер. Вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.

Стройка, или бизнес на костях. Когда даже смерть ничему не учит. Анонс программы «Народный контроль» на СТВ-13

«Народный контроль» вместе с профсоюзами включает режим ревизии уже в эту пятницу, 2 декабря, в 20:40 на СТВ.

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# Строительство # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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