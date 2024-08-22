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Снимает кино, которое преображает человеческую душу. Поговорили с режиссёром Игорем Кобзевым

22 августа 2024 08:49
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Еще древние греки говорили о преображающей силе искусства. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с кинопродюсером, председателем Комиссии по международному сотрудничеству РОО «Белорусский союз кинематографистов» Игорем Кобзевым.

Олег Лепешенков:
Все чаще приходится слышать, не часто ли мы снимаем кино про Великую Отечественную войну? Вам тоже задают такие вопросы?

Снимает кино, которое преображает человеческую душу. Поговорили с режиссёром Игорем Кобзевым-2

Игорь Кобзев, кинопродюсер, председатель Комиссии по международному сотрудничеству РОО «Белорусский союз кинематографистов»:
Конечно, задаюсь. Я много общаюсь с молодыми людьми, я их понимаю, но в то же время то, что происходит сегодня в мире, когда историю переписывают. Мы понимаем, кто и зачем это делает. Если вы приедете в США и зададите вопрос: кто победил в Великой Отечественной войне? Вам тут же ответят, что американцы, потому что целых 500 000 человек погибло. И когда начинаешь рассказывать молодым людям, что только одна битва под Сталинградом унесла жизни 2 миллионов человек, в целом многонациональная советская семья передала в жертву этой Победы – 27 миллионов человек, у всех отнимается речь. И наша задача, кинематографистов, – как можно больше рассказывать тех историй.

Подробности в видео.

# Игорь Кобзев # Олег Лепешенков # Кино

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