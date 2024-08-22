Снимает кино, которое преображает человеческую душу. Поговорили с режиссёром Игорем Кобзевым

Еще древние греки говорили о преображающей силе искусства. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с кинопродюсером, председателем Комиссии по международному сотрудничеству РОО «Белорусский союз кинематографистов» Игорем Кобзевым.

Олег Лепешенков:

Все чаще приходится слышать, не часто ли мы снимаем кино про Великую Отечественную войну? Вам тоже задают такие вопросы?