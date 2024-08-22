Снимает кино, которое преображает человеческую душу. Поговорили с режиссёром Игорем Кобзевым

Еще древние греки говорили о преображающей силе искусства. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с кинопродюсером, председателем Комиссии по международному сотрудничеству РОО «Белорусский союз кинематографистов» Игорем Кобзевым.
Олег Лепешенков:
Все чаще приходится слышать, не часто ли мы снимаем кино про Великую Отечественную войну? Вам тоже задают такие вопросы?
Игорь Кобзев, кинопродюсер, председатель Комиссии по международному сотрудничеству РОО «Белорусский союз кинематографистов»:
Конечно, задаюсь. Я много общаюсь с молодыми людьми, я их понимаю, но в то же время то, что происходит сегодня в мире, когда историю переписывают. Мы понимаем, кто и зачем это делает. Если вы приедете в США и зададите вопрос: кто победил в Великой Отечественной войне? Вам тут же ответят, что американцы, потому что целых 500 000 человек погибло. И когда начинаешь рассказывать молодым людям, что только одна битва под Сталинградом унесла жизни 2 миллионов человек, в целом многонациональная советская семья передала в жертву этой Победы – 27 миллионов человек, у всех отнимается речь. И наша задача, кинематографистов, – как можно больше рассказывать тех историй.
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