В Молодёжном парламенте предложили наказывать несовершеннолетних за курение вейпов

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алина Ретькова, председатель Комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы предлагаем, во-первых, увеличить административную ответственность, размер штрафа за использование особенно несовершеннолетних людей, курение вейпов. Мы предлагаем расширить возможности представителей учреждений здравоохранения, учреждений образования для того, чтобы у них была возможность изъять вейп у несовершеннолетнего, которого можно застать в стенах школы за употреблением вейпа. Извините, даже в стенах туалета, не говоря уже о классе.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

То есть настолько серьезными задачами вы обеспокоены?

Алина Ретькова:

Мы обеспокоены. Обеспокоены вплоть до того, что мы считаем, что и в нашей стране, как и в Казахстане совсем недавно был принят закон о полном запрете вейпов, необходимо полностью запретить вейпы. Не только несовершеннолетним, но и совершеннолетним людям.