В Гомельской области аграрии приступили к обработке кукурузы на силос

Несмотря на капризы погоды, аграриям удается держать высокий темп уборочной кампании. Так, хозяйства Гомельской области уже приступили к обработке кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его заготовке уделяют особое внимание: сочный корм составляет 70 % рациона скота, именно от него во многом зависят будущие надои. Чтобы «консервы для буренок» получились качественными, нужно строго придерживаться технологии. В работе, как всегда, важна дисциплина и ответственность.

Максим Корнеенко, заместитель директора сельхозпредприятия «Знамя Родины»:

Мы заготавливаем кукурузный силос и сенаж, мы все заготавливаем с применением консервантов. И соблюдаем нормы закладки траншей. И 3-4 дня у нас идет закладка силосной траншеи. Вы можете наблюдать на поле обеспеченность транспортом, чтобы комбайн-заготовитель не стоял. Это не первое поле, мы уже семь тысяч силоса заложили. Это уже сегодня идет восьмая тысяча у нас.

Поголовье скота в хозяйстве «Знамя Родины» в 2024 году увеличилось, а это значит, что работы в полях прибавилось в разы. Под кукурузу на силос отвели 1 600 гектаров. После обмолота зеленый корм отправляется в подготовленные траншеи. Специалисты по кормозаготовке проверяют на влажность каждую новую партию.