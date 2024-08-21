Озёра появились из осколков волшебного зеркала – что говорят легенды о древнем Мяделе?

Мядельщина – живописный край, район озер и лесов, а в 2024 году райцентр – юбиляр. Мяделю исполнилось 700 лет. Здесь жизнь словно чуть замедляется, много туристов, создана соответствующая инфраструктура. Кстати, в райцентре проживает около 7 000 человек, но летом благодаря туристам населения становится больше. О регионе, его потенциале и, конечно же, людях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Мы находимся на набережной, напротив – небольшой полуостров. На нем раньше находился древний каменный замок, который выдержал не одну боевую осаду. Правда, последняя более 300 лет назад оказалась для сооружения роковой. Крепость была уничтожена, не восстанавливалась и, к сожалению, до наших дней не сохранилась, но до сих пор можно найти следы укреплений.

Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

Строительство замка приписывают королеве Боне. Реальный исторический персонаж Бона Сфорца – та самая, что отравила обеих своих невесток, в том числе Барбару Радзивилл. Та самая итальянка Бона Сфорца, которая участвовала в жизни страны экономической, привнесла сюда много в плане этикета. Бона Сфорца, которой приписывали чудодейственные свойства, как говорят, могла исцелять больных, воскрешать мертвых и даже 500 лет назад заколдовала наш Мядель от змей. Как рассказывают, давал ей чудодейственную силу посох, который завершался шишаком, было изображение идола с бриллиантовыми глазами. Когда в очередной раз вороги напали на мядельский замок, силы были неравны, решила оставить это место. Королева Бона бросила посох с идолом в глубокий колодец и по подземному ходу ушла, оставила эти места. То сокровище с бриллиантовыми глазами с тех пор найти никто не может.

Алексей Комолов:

В одном из залов нашего Мядельского музея народной славы вас встречают замечательные гобелены. На одном из них напоминание о легенде, по которой наши озера появились из осколков волшебного зеркала, которое упало, когда девушка узнала о смерти своего возлюбленного. На самом деле, все белорусские озера, Нарочанский край не исключение, ледникового происхождения. Около 18 тысяч лет назад здесь проходила граница последнего ледника – Валдайского или Поозерского. Когда ледник уходил, оставил нам относительно равнинный рельеф, конечно, есть более приподнятые места и ландшафтный заказник «Голубые озера» в Нарочанском крае.