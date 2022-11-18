Снежки для детей и повышенная внимательность для автолюбителей. Как в Беларуси встретили первый снег?

Новости Беларуси. Дорожно-транспортные происшествия, высокий спрос на шиномонтаж и по-настоящему зимние детские забавы. В Беларуси выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области толщина покрова составила более четырех сантиметров. На сколько задержится белое покрывало, пока неизвестно, но на завтра, 19 ноября, синоптики уже объявили оранжевый уровень опасности. ГАИ, в свою очередь, призывает водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и, конечно, не дожидаться 1 декабря и посетить шиномонтаж. Как на севере страны встретили зиму в ноябре, расскажет Виктор Пралич.

Витебчанин Александр Лисовский водит машину уже почти 30 лет. К безопасности дорожного движения опытный водитель подходит ответственно. Переобуть автомобиль решил заранее: заказал шины, и как только пришли – сразу же на станцию. «На летней резине очень опасно ездить». Выпал снег – на шиномонтажах запись расписана на несколько дней вперед.

Специалисты работают в две смены. Успевают обслужить около 20 автомобилей. Но говорят, и это еще не предел. Основной поток будет на выходных. Запись на шиномонтаж уже расписана на несколько дней вперед.

Александр Кривицкий, заместитель директора СТО:

Подготовка к шиномонтажу у нас заблаговременно велась. Материалы все были закуплены в достаточном количестве. Сотрудники проинструктированы. Оборудование исправно. К этому наплыву мы были готовы заранее.

По правилам дорожного движения, зимние шины на авто обязательны с 1 декабря. Но специалисты рекомендуют делать это заблаговременно. Чтобы не поскользнуться на ровном месте. Так, например, не все были готовы 18 ноября к зиме в Гродно. Снежным покрывалом город накрыло с ночи. Утром движение в городе было затруднено из-за небольших ДТП.

Анастасия Мандрик, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Мы призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. С наступлением осенних холодов и первых заморозков у автовладельцев начинается горячая пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. Замена шин, заливка зимнего сорта масла и антифриза помогут водителям безопасно чувствовать себя на дорогах.

Во всеоружии с 6 утра коммунальные службы. Убирать заснеженный Витебск только с «Гордормост» вышли более 50 дворников и почти 20 машин спецтехники. Чтобы прогулка по городу не закончилась гололедной травмой.

Стараемся, посыпаем, чтобы люди не падали.

Совсем с другим настроением, но тоже с лопатами встретили первый снег и детишки. В отличие от дорожных служб, ребятня жалуется, что его маловато. Сейчас в Витебске толщина белого покрывала чуть больше трех сантиметров. Впрочем, для бодрого настроения этого вполне достаточно.

Снежки, снежки! Лепить бабу, лепить снеговиков.