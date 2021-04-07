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«В том числе будем выезжать и в район». В Логойске рассказали, где можно привиться от коронавируса

07 апреля 2021 15:15
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала акция, в ходе которой медики будут консультировать население по вопросам вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый получит полную информацию об особенностях и важности иммунизации.

«В том числе будем выезжать и в район». В Логойске рассказали, где можно привиться от коронавируса-1

Прививку пока делают в райцентрах. Но уже сформированы бригады, которые в ближайшее время будут выезжать в сельскую местность. В Логойском районе уже привились порядка 400 человек – медики, социальные работники, педагоги. На очереди еще 150 желающих логойчан.

«В том числе будем выезжать и в район». В Логойске рассказали, где можно привиться от коронавируса-3

Анна Рудь, заместитель главного врача Логойской ЦРБ: 
Мы, в общем-то, не отказываем никому. Прививаем лица старше 61 года и остальное население, если они желают. Достаточно активно у нас идет вакцинация. Единственный минус, что пока у нас только одна точка вакцинации, поэтому не все желающие могут добраться. Но в ближайшее время мы это все исправим и в том числе будем выезжать и в район.

«В том числе будем выезжать и в район». В Логойске рассказали, где можно привиться от коронавируса-5

Прививки делают российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell. В Логойском районе уже использовано 315 доз вакцины.

# Коронавирус

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