Власти Англии запретили гражданам использовать шланги при поливе садов и мытье машин, а также наполнять бассейны

Новости Англии. В стране вводится ограничение на использование воды. Так, гражданам Туманного Альбиона запрещено использовать шланги при поливе садов и мытье машин, а также наполнять бассейны. За нарушение англичане могут столкнуться со штрафом в 1000 фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры власти пошли из-за установившейся в регионе засухи. Практически полное отсутствие осадков уже привело к серьезному понижению уровня воды в реках и озерах по всей стране, что грозит экологической катастрофой.

Опасаются за свой урожай и фермеры, которые тоже попали под ограничения на воду введенные правительством Соединенного Королевства. Они предупреждают, что импортные фрукты и овощи обойдутся покупателям значительно дороже.