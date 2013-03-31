Международный форум «PR-кветка-2013»: у белорусского PR есть будущее

Новости Беларуси. На три коротких дня Институт журналистики БГУ превратился в настоящую площадку для общения PR-специалистов – начинающих и уже профессионалов своего дела. Международный студенческий форум «PR-кветка-2013» в шестой раз собрал студентов, преподавателей и ведущих PR-щиков не только из Беларуси, но из дружественных стран – России и Литвы.

Каждый год форум выбирает особую творческую концепцию. В 2012 организаторы мероприятия поддержали Летние Олимпийские игры в Лондоне, устроив собственную «PR-Олимпиаду», а, к примеру, в 2009 раскрыли профессиональные рецепты «приготовления» креативных идей на «PR-кухне».

Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологии и коммуникации факультета журналистики БГУ, председатель Оргкомитета форума:

Если раньше целями форума было позиционирование профессии PR-специалиста, ее высоких этических стандартов, то сегодня на первый план выходит дальнейшее развитие PR-сообщества Беларуси, причем как студенческого, так и профессионального, а также обмен опытом, поиск новейших трендов, продвижение инновационных PR-технологий. Форум приобрел значение национальной профессиональной площадки, на которой оттачивается мастерство, умножается мотивация, растет сплоченность, а кафедра технологий коммуникации в очередной раз подтверждает факт своего лидерства в области подготовки высококлассных и мотивированных специалистов в области общественных связей. В прошлом году форум отпраздновал свой юбилей. Мне очень приятно, что «PR-кветка» стала значимым мероприятием.

В нынешнем 2013 году «Кветка» замахнулась на внутренний мир PR-специалиста. Как? – спросите вы? Ответ на этот вопрос знает куратор проекта Елена Касперович.

Елена Касперович, куратор форума:

Креативная концепция форума-2013 – «PR-ателье». Эта идея определяет визуальное оформление, конкурсные элементы, профессиональную и неформальную составляющие программы форума. Но прежде всего она отражает отношение к профессии: «PR-ателье» – это не масс-маркет шаблонных решений, а индивидуальный подход, учет всех деталей и максимум внимания.

«PR-кветка» хоть и подразумевает основным действом «мирную» «Ярмарку PR-проектов», но является самым настоящим состязанием молодых пиар-специалистов. Проекты классифицируются по двум направлениям – социальный и коммерческий блоки, в рамках которых определяется ряд номинаций и, соответственно, победителей.

Чем только не пытались покорить членов жюри участники! Кто-то доносил свои идеи с помощью плюшевых игрушек, кто-то пытался приковать взгляд окружающих безупречным стилем, а кто-то и нестандартным поведением. Проекты были также идейно широки, как и география мероприятия. И, несмотря на то, что все главные призы в этом году уехали в Вильнюс, нисколько не огорчены ни сами хозяева, ни гости форума.

Наталья Силакова, участница форума (Россия, г. Брянск):

В Минск я приезжаю уже во второй раз, и снова убеждаюсь, что это уровень! В России я регулярно езжу на крупнейшие студенческие форумы, но даже в Москве такого нет. У всех подобных мероприятий в России есть недостатки: где-то спикеры неопытные, где-то конференция без объективного судейства. В Минске всё просчитано до мелочей. Я сама в Брянске занимаюсь организацией фестиваля рекламы и PR, и каждый раз удивляюсь, каких усилий стоило ребятам сделать «PR-кветку». Здесь не бывает людей с улицы, каждый спикер, преподаватель и даже выступающий титулованный и опытный. На высоком уровне даже вечер неформального общения! В Москве и Петербурге всё не так пафосно, грандиозно и круто! Хочу сказать большое спасибо студентам, которые ежегодно делают невероятный форум и пожелать удачи в будущем году!

И действительно, организаторов есть за что благодарить. Специфика форума в том, что абсолютно всю работу по подготовке и проведению мероприятия студенты выполняют сами – начиная от продумывания концепции и написания сценариев, до выстраивания спонсорских и партнёрских отношений с бизнес-компаниями.

Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологии и коммуникации факультета журналистики БГУ, председатель Оргкомитета форума:

Формат student-to-student означает, что все вопросы по организации форума лежали целиком на студентах. Студенты определяли наполнение контентом. Студенты же – и основная целевая аудитория форума. А нынешние студенты – те люди, которых будут решать вопросы в PR буквально через год.

Так сложилось, «PR-ателье» от начала и до конца организовывали девушки, 17 очаровательных студенток специальности «информация и коммуникация». Они признаются – «PR-кветка-2013» – первый серьёзный экзамен на профпригодность. Через год, уже с дипломом PR-специалиста в руках они отправятся завоёвывать собственные вершины.

Ксения Корявая, организатор форума «PR-кветка-2013»:

Проведения форума я ждала с первого курса. И вот «PR-кветка-2013» уже позади! Эти три дня пролетели как во сне! Не верится, что всё закончилось. И сейчас стало немного грустно, что такое уже не повторится. Быть организатором пусть и студенческого форума, зато с аудиторией более 500 человек, нелегко. Ведь форум создавался только силами студентов. Нужно было проделать колоссальную работу: поиск партнёров и спикеров, приглашение артистов, составление программы, организация неформальной вечеринки... Форум научил нас быть организованными, ответственными и самостоятельными. «PR-кветка» – это новые знания, знакомства и бесценный опыт. От лица организаторов, хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог нам в проведении мероприятия, а также слушателям и участникам! Без этих людей форум бы не состоялся!

Кстати, и главную задачу своей профессии – налаживание коммуникации – девочки выполнили на «отлично»! Нам уж и не узнать, какими речами они уговорили на участие в круглых столах и проведение мастер-классов мэтра спортивного белорусского пиара Сергея Щурко, pr-специалистов в сфере модной индустрии Алесю Ольгину и Викторию Наумову и многих-многих других людей, которые являются учредителями, директорами и специалистами по связям с общественностью различных организаций. От такого соцветия и голове пойти кругом не трудное дело! Предусмотрели организаторы и это, пригласив к участию pr-терапевта Ирину Антонову.

Татьяна Владимирова, организатор форума «PR-кветка-2013»:

Изнутри все намного сложнее, чем кажется снаружи. Сил в форум вложено столько, что, похоже, каждая из нас скинула пару килограмм. Болят ноги и голова? Ничего, промодерируешь мастер-класс, и у тебя начнет болеть еще и спина! Я, конечно, шучу, но в каждой шутке, как известно... Это огромный опыт, и сейчас, после окончания, понимаешь, что наши преподаватели просто бросили нас на глубину. Организовать форум международного масштаба – это не вечеринку в кафе организовать. В общем, мы стали на голову выше себя вчерашних, на голову старше.

Обсуждения, споры, дебаты – классические методы коммуникации, но, как гласит народный афоризм, – «не хлебом единым сыт человек». Учтя этот нюанс, шеф-повар ресторана суши (партнеры форума) устроил мастер-класс по приготовлению японского блюда. Свой первый суши-ролл приготовила и Ирина Сидорская, идейный вдохновитель «PR-кветки», человек, знающий о PR всё и даже большее!

В индустрии моды многие, если не сказать все, важные решения принимаются во время банкетов. «Нет фуршета, нет контракта», – уверены fashion-специалисты. Будущие пиарщики не понаслышке знают: общение в неформальной обстановке не только раскрепощает, оно обладает магической силой сближения. Так, на неформальной вечеринке участники, гости и спикеры «PR-кветки» заглянули в гости к самому Сальвадору Дали!

Ирина Тишина, автор концепции вечеринки, event-менеджер агентства «Куб»:

Данная вечеринка в рамках форума направлена в первую очередь на неформальное общение. Общение студентов, присутствующих на форуме, общение PR-специалистов, только начинающих свой путь, с теми, кто этот путь уже прошёл и может поделиться опытом. Во время мастер-классов и защиты проектов сложно пообщаться с теми же представителями жюри, попросить у них совета, а формат вечеринки предполагает, что преград в виде столь явной субординации не будет. Концепция вечеринки в рамках форума – «PR-ателье в гостях у Сальвадора Дали». Мы выбрали столь эксцентричную и яркую фигуру в истории, потому что Дали – человек, который знал, что такое продвигать себя и как это делается. Один человек, который смог изменить представление об искусстве и обществе и тем самым он показал, что не нужно бояться осуждения масс. Таким же и должен быть PR-специалист: ярким, смелым, не бояться экспериментировать, создавать нечто новое, проявлять свой характер.

Будь жив непревзойденный Дали, ему, наверняка, понравилась эта вечеринка! Еще бы, ведь на протяжении вечера позитивное настроение гостям создавали профессиональные музыканты, среди которых восходящая звезда белорусского шоу-бизнеса Alen Hit, профессиональные фотографы и сами участники мероприятия, фонтанирующие идеями на конкурсах от ведущего шоу-программы.

Тем, кто по каким-то причинам, не пришел в гости к Сальвадору, и на официальной части форума хватило впечатлений! Поддержали форум участники белорусского и украинского отборов на «Евровидение» – группа Napoli и победители «Национальной музыкальной премии 2012» в номинации «Лучший рок-исполнитель (коллектив)» – группа «Open Space», а также полюбившиеся телезрителям участники проекта СТВ «Поющие города» группа «Гоша и Маша».

Анна Новик, директор агентства ООО «Мэйдстар» (реклама и PR в шоу-бизнесе):

Артисты, с которыми я работаю, группа Napoli и Alen Hit, с радостью поддержали своими выступлениями форум «PR-кветка». Меня очень впечатлило мероприятие! Уровнем организации, интересными темами семинаров и круглых столов. Особенно важно, что мероприятие поддержали ведущие организации Республики Беларусь и представители ТОП-менеджмента. Это замечательный опыт для молодых специалистов в области пиара, задающий высокую планку на старте их карьеры. Жаль, что я в своё время не сталкивалась с подобными мероприятиями. Всё приходилось узнавать на собственном опыте. Ещё хочу добавить, что на этом форуме у представителей организаций есть отличная возможность присмотреть для себя перспективных молодых специалистов. Ведь все, кто был задействован в организации мероприятия, проявили себя как прекрасные организаторы, менеджеры и пиарщики!