Снегири, ангелочки и упряжка с оленями: к Новому году Брест украсили светящимися арт-объектами

Новости Беларуси. Новыми красками заиграл город над Бугом. К украшению Бреста этой зимой коммунальщики решили подойти как никогда основательно и креативно.

Вдоль улиц, в скверах и на площадях появились десятки светящихся арт-объектов. Среди них – фонтаны, снегири, ангелочки, огромная елочная игрушка и самая настоящая упряжка с оленями.

Светодиодные украшения удивляют горожан буквально на каждом шагу. А в темное время суток все чаще попадают в объектив фотокамер, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.