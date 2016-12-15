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Снегири, ангелочки и упряжка с оленями: к Новому году Брест украсили светящимися арт-объектами

15 декабря 2016 06:05
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Новости Беларуси. Новыми красками заиграл город над Бугом. К украшению Бреста этой зимой коммунальщики решили подойти как никогда основательно и креативно.

Вдоль улиц, в скверах и на площадях появились десятки светящихся арт-объектов. Среди них – фонтаны, снегири, ангелочки, огромная елочная игрушка и самая настоящая упряжка с оленями.

Светодиодные украшения удивляют горожан буквально на каждом шагу. А в темное время суток все чаще попадают в объектив фотокамер, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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