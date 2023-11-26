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Оставлять ли листву на участке до весны? Развенчиваем миф

26 ноября 2023 07:10
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Мы продолжаем закладывать фундамент будущего урожая. Завершаем все этапы уборки и подготовки сада к зимнему сезону, рассказали в программе «Плюс-минус». На случай, если с потеплением снег в вашем регионе сошел, есть возможность позаботиться о листве на участке. Но стоит ли ее убирать?

Оставлять ли листву на участке до весны? Развенчиваем миф-1

По этому поводу у садоводов нет единого мнения – убирать листву или не убирать. Одни считают, что листва предохраняет корни от промерзания и согревает почву, другие – что остается прибежищем для вредителей и грызунов. На самом деле от морозов намокшая листва защищает слабо, а когда весной пригреет солнышко, становится для вредителей настоящей теплицей. Убирать ее надо. И лучше совсем вынести с участка на компостную кучу или в лес.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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