Новости Беларуси. Разговор на самые острые и актуальные темы. В Минске прошел информационно-аналитический проект общественного объединения «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разговор на самые острые и актуальные темы. В Минске прошел информационно-аналитический проект общественного объединения «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Открытой кафедре» приняли участие политологи, общественные деятели и другие специалисты различных сфер, которые обладают достоверной информацией касательно внешне- и внутриполитической, экономической обстановки и могут доступно объяснить сложные вещи.
Главная тема диалога – «Мир после». В зале звучали самые важные в современных геополитических условиях вопросы. Это мир после американской гегемонии, последствия СВО, палестино-израильский конфликт, прошедший саммит ОДКБ.
Алексей Дзермант, политолог:
Важно, чтобы люди, которые живут в повестке политической, аналитической, тоже между собой имели диалог и некую общую картину, чтобы мы представляли, куда мы вместе идем, что мы строим, какое у нас общее будущее. Для этого мы собираемся, все эти вещи обсуждаем, задаем друг другу вопросы и отвечаем на них.
Присоединиться к дискуссии мог любой желающий. К слову, мероприятие прошло с аншлагом.