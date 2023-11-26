Новости Беларуси. Разговор на самые острые и актуальные темы. В Минске прошел информационно-аналитический проект общественного объединения «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Открытой кафедре» приняли участие политологи, общественные деятели и другие специалисты различных сфер, которые обладают достоверной информацией касательно внешне- и внутриполитической, экономической обстановки и могут доступно объяснить сложные вещи.

Главная тема диалога – «Мир после». В зале звучали самые важные в современных геополитических условиях вопросы. Это мир после американской гегемонии, последствия СВО, палестино-израильский конфликт, прошедший саммит ОДКБ.