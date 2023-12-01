Прямой эфир

Снег, гололедица и до -6°С. В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода

01 декабря 2023 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Погода в первый день календарной зимы тому соответствует – снег, гололедица и до -6 °С, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Снег, гололедица и до -6°С. В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода-1

Осадки разной интенсивности вот уже несколько суток отмечаются в большинстве регионов. Самые высокие сугробы намело в Витебской области.

Снег, гололедица и до -6°С. В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода-4

Что касается Минска, то с самого утра для уборки дворов от снега выведены более 2 тысяч работников и 148 единиц техники.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
01 декабря 2023 08:20

В Вооружённых Силах Беларуси начался новый учебный год

Сделали почти 23 тыс. генетических паспортов. В НАН рассказали, почему эта услуга популярна и для чего нужна
01 декабря 2023 08:13

Сделали почти 23 тыс. генетических паспортов. В НАН рассказали, почему эта услуга популярна и для чего нужна

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест
01 декабря 2023 08:07

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест