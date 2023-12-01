Снег, гололедица и до -6°С. В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода

Погода в первый день календарной зимы тому соответствует – снег, гололедица и до -6 °С, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Осадки разной интенсивности вот уже несколько суток отмечаются в большинстве регионов. Самые высокие сугробы намело в Витебской области.