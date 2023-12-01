Сделали почти 23 тыс. генетических паспортов. В НАН рассказали, почему эта услуга популярна и для чего нужна

Генетический паспорт человека важен для знакомства с собственными проблемами. Диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие, к которым у человека есть предрасположенность. Эти проблемы можно предотвратить. Предупрежден – значит вооружен, убеждены в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси, где создан и работает Республиканский центр геномных биотехнологий. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик. Юрий Царев, ведущий:

Что такое генетический паспорт?

Павел Морозик, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Генетический паспорт – это результаты исследований индивидуального генома человека. Все признаки человека, отвечающие за здоровье, цвет глаз, цвет волос в той или иной мере продиктованы генетически. Благодаря этим отличиям мы можем определить предрасположенность к каким-то заболеваниям. Сейчас уже есть и генетический паспорт красоты, он содержит информацию о предрасположенности к фотостарению кожи, к раннему облысению. Есть генетический паспорт по фармакогенетике (индивидуальный метаболизм лекарственных препаратов). Есть генетический паспорт репродуктивного здоровья, генетический паспорт питания и другие. Александра Каштанова, ведущая:

Сколько уже сделано генетических паспортов?