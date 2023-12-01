Сделали почти 23 тыс. генетических паспортов. В НАН рассказали, почему эта услуга популярна и для чего нужна
Генетический паспорт человека важен для знакомства с собственными проблемами. Диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие, к которым у человека есть предрасположенность. Эти проблемы можно предотвратить. Предупрежден – значит вооружен, убеждены в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси, где создан и работает Республиканский центр геномных биотехнологий.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик.
Юрий Царев, ведущий:
Что такое генетический паспорт?
Павел Морозик, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Генетический паспорт – это результаты исследований индивидуального генома человека. Все признаки человека, отвечающие за здоровье, цвет глаз, цвет волос в той или иной мере продиктованы генетически. Благодаря этим отличиям мы можем определить предрасположенность к каким-то заболеваниям. Сейчас уже есть и генетический паспорт красоты, он содержит информацию о предрасположенности к фотостарению кожи, к раннему облысению. Есть генетический паспорт по фармакогенетике (индивидуальный метаболизм лекарственных препаратов). Есть генетический паспорт репродуктивного здоровья, генетический паспорт питания и другие.
Александра Каштанова, ведущая:
Сколько уже сделано генетических паспортов?
Павел Морозик:
Приближаемся к 23 000 паспортов. Все исследования проводим на белорусской популяции.
Юрий Царев:
Сколько стоит услуга по созданию генетического паспорта?
Павел Морозик:
Сделать это можно у нас в Республиканском центре геномных биотехнологий. Само исследование проводится до 35 дней, но обычно мы делаем раньше. Стоимость одного гена у нас в районе 15-20 рублей. Комплекс, допустим, 25 генов на сердечно-сосудистую патологию получится в районе 200 рублей. Полный паспорт здоровья в районе 900 рублей.
Подробности в видео.