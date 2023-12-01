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На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест

01 декабря 2023 08:07
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Санаторно-курортное лечение остается приоритетным для белорусов в зимнее время. Более 90 % мест на новогодний период в здравницах уже забронировано, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест-1

 

Сформированы праздничные культурно-массовые программы. Это будут концерты звезд белорусской эстрады, встречи с новогодними персонажами, мастер-классы, посещение достопримечательностей, шоп-туры.

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест-4

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Ситуация сегодня очень хорошая, и все желающие и нуждающиеся смогут пройти санаторно-курортное лечение и оздоровление, укрепить здоровье, улучшить самочувствие в преддверии трудовых будней. Поэтому система сегодня заранее подготовилась.

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест-7

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
С середины декабря до середины января – время, когда достаточно удобно отправиться в путешествие в один из белорусских санаториев. Поскольку стоимость в это время больше радует, чем в летнее время, наличие мест проще подобрать. Так что такой отдых по количеству будет превышать.

В ближайшее время в нашей стране планируют открыть новые места для оздоровления. Акцент сделают на развитие белорусского Поозерья.

# Санатории # общество # Александр Цай # Дмитрий Морозов # Фотофакт

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