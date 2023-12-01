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В Вооружённых Силах Беларуси начался новый учебный год

01 декабря 2023 08:20
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Главная цель – обеспечить военную безопасность государства. В белорусской армии начался новый учебный год, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси начался новый учебный год-1

Он объявлен «Годом полевой выучки», и уже с первых дней личный состав приступает к интенсивным боевым занятиям. При составлении плана учебы учтен опыт современных вооруженных конфликтов, внедрены совершенно новые методики. Личный состав продолжит осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники. Все мероприятия боевой подготовки практико-ориентированные.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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