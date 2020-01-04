Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Дарить добро просто. Республиканская акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 января новогодний сюрприз постучался в двери Руденской вспомогательной школы-интерната. Здесь сразу несколько гостей. Болельщики хоккейного клуба «Динамо-Минск» привезли шоу мыльных пузырей, бытовую технику и, конечно, билеты на завтрашний матч. «Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

И ещё одни волшебники, которых здесь так ждали, военнослужащие 56-го особого полка связи ВВС. Воины-связисты привезли с собой целое сказочное представление.





Андрей Савченко, командир 56-го отдельного полка связи ВВС:

Традиционно, это уже пятый или шестой год подряд мы посещаем Руденскую школу-интернат. Хотим продлить праздник детям, хотим посмотреть, как они живут. А им – общение.





Анастасия Турко, прапорщик, начальник клуба 147-го зенитного ракетного полка:

Мы рады, что нас сюда приглашают, что нас здесь ждут. В наступившем 2020 году хочется пожелать всем здоровья, счастья. И как военнослужащие мы не можем не сказать о том, что мы желаем мирного неба над головой.





Артём Ханкевич, воспитанник Руденской вспомогательной школы-интерната:

Радостно очень, было весело. Буду ждать всегда, чтобы год был счастливым таким.