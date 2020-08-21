Сначала от Толбухина до Филимонова, а потом до МКАД. На проспекте Независимости в Минске ремонтируют дорожное полотно

Новости Беларуси. В столице начали ремонт участка проспекта Независимости от улицы Толбухина до Филимонова. Ночью дорожники сняли слой асфальта на одной из сторон магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что с обновлением асфальта специалисты справятся за выходные – потребуется несколько дней. Затем модернизация полотна продолжится – от Филимонова до МКАД.