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«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?

10 марта 2019 18:31
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Новости Беларуси. Сегодня завершается Масленичная неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А все предыдущие семь дней мы с удовольствием вспоминали традиции и, конечно, ели блины.

«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?-1

А вот чучело жечь не будем. В студии. Предоставим это нашей Галине Буро, которая всю неделю праздновала Масленицу.

«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?-4

Настоящие народные гулянья – смотрите в видеоматериале

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

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