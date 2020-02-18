«Сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить». Белорусская команда рассказала о турнире по пожарно-спасательному спорту

Расскажите о той дисциплине, в которой вы выступали и победили.

Анастасия Соколова, победитель международного турнира по пожарно-спасательному спорту:

Это подъём по штурмовой лестнице и 100-метровая полоса с препятствиями. Моё любимое упражнение – подъём по штурмовой лестнице, в ней я и стала победителем. На мой взгляд. Это самый интересный и зрелищный вид. Он представляет собой прямую и лестницу. То есть сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить. Прямая составляет около 32 метров. Сама лестница – первое окно учебной башни находится примерно на высоте 4 метра.

Какая дисциплина считается самой сложной? Как проходят соревнования? Узнаете, посмотрев видеоматериал.