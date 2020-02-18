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  • «Сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить». Белорусская команда рассказала о турнире по пожарно-спасательному спорту

«Сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить». Белорусская команда рассказала о турнире по пожарно-спасательному спорту

18 февраля 2020 08:54
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель международного турнира по пожарно-спасательному спорту –Анастасия Соколова, победитель международного турнира по пожарно-спасательному спорту – Вероника Евтух, главный тренер женской сборной Университета МЧС – Павел Максимов.

«Сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить». Белорусская команда рассказала о турнире по пожарно-спасательному спорту-1

Расскажите о той дисциплине, в которой вы выступали и победили.

Анастасия Соколова, победитель международного турнира по пожарно-спасательному спорту:
Это подъём по штурмовой лестнице и 100-метровая полоса с препятствиями. Моё любимое упражнение – подъём по штурмовой лестнице, в ней я и стала победителем. На мой взгляд. Это самый интересный и зрелищный вид. Он представляет собой прямую и лестницу. То есть сначала горизонтальный бег, потом вертикальный. Это тяжело совместить. Прямая составляет около 32 метров. Сама лестница – первое окно учебной башни находится примерно на высоте 4 метра.

Какая дисциплина считается самой сложной? Как проходят соревнования? Узнаете, посмотрев видеоматериал

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Соколова # Вероника Евтух # Павел Максимов

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