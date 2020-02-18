«Практически вернули эту экосистему на 6 тысяч лет назад». Как и зачем в Беларуси восстанавливают болота

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Кузьмич.
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
За 12 лет в рамках различных проектов международной технической помощи в нашей стране повторно заболочено около 60 тысяч гектаров осушенных торфяников.
Новый закон об охране болот. Расскажите о сути его, пожалуйста.
Андрей Кузьмич:
Закон направлен на комплексное регулирование всех отношений, которые связаны с торфяниками. Торфяники понимаются в законе, как естественные болота, которые сохранились до настоящего времени, это примерно одна треть из всех торфяников, которые были у нас и есть. Второе – регулирование вопросов, связанных с осушенными торфяниками. То есть естественные болота подлежат охране, сохранению, закон устанавливает режимы охранные, что на них нельзя делать: нельзя проводить мелиорацию, нельзя возводить здания, сооружения, которые будут нарушать болота.
Будут проинвентаризированы все болота страны, будут установлены их границы, границы будут внесены в специальную базу данных, утверждены облисполкомами. И с того момента, когда эти границы будут установлены, на болотах будет действовать достаточно жёсткий режим, который установлен законом.
Чем полезны болота?
Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Уникальная экосистема, равной которой, в общем-то, больше нет. Практически живая экосистема. То есть она растёт, она дышит, поглощает углекислый газ, выделяет кислород. На ней живёт уникальное биоразнообразие, которое нигде больше не встречается. Например, вертлявая камышовка, которой в Беларуси 40% мировой популяции. И эти болота живут у нас, в Беларуси приблизительно около 10 тысяч лет.
И очень важно, что мы восстанавливаем, допустим, выработали торф и практически вернули эту экосистему на 6 тысяч лет назад. И она заполняется водой, и болото на начальной стадии формирования. Начинается заселение не только растениями, но и птицами, в том числе.
Некоторые птицы не могут заселить это болото, потому что вокруг всё осушено, они не могут перелететь далеко, типа вертлявой камышовки. В этом случае мы используем метод транслокации. Мы его только недавно апробировали успешно, переселили наших вертлявых камышовок в Европу, в Литву, в заповедник. Они восстановили болото и долго ждали, когда появится вертлявая камышовка. Она не появляется и не появляется. Потратив порядком денег, миллионы евро потратили и ожидали-ожидали – не появляется. Мы переселили и у них создалось новая популяция.