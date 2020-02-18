«Практически вернули эту экосистему на 6 тысяч лет назад». Как и зачем в Беларуси восстанавливают болота

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: За 12 лет в рамках различных проектов международной технической помощи в нашей стране повторно заболочено около 60 тысяч гектаров осушенных торфяников.

Будут проинвентаризированы все болота страны, будут установлены их границы, границы будут внесены в специальную базу данных, утверждены облисполкомами. И с того момента, когда эти границы будут установлены, на болотах будет действовать достаточно жёсткий режим, который установлен законом.

Андрей Кузьмич: Закон направлен на комплексное регулирование всех отношений, которые связаны с торфяниками. Торфяники понимаются в законе, как естественные болота, которые сохранились до настоящего времени, это примерно одна треть из всех торфяников, которые были у нас и есть. Второе – регулирование вопросов, связанных с осушенными торфяниками. То есть естественные болота подлежат охране, сохранению, закон устанавливает режимы охранные, что на них нельзя делать: нельзя проводить мелиорацию, нельзя возводить здания, сооружения, которые будут нарушать болота.

Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Уникальная экосистема, равной которой, в общем-то, больше нет. Практически живая экосистема. То есть она растёт, она дышит, поглощает углекислый газ, выделяет кислород. На ней живёт уникальное биоразнообразие, которое нигде больше не встречается. Например, вертлявая камышовка, которой в Беларуси 40% мировой популяции. И эти болота живут у нас, в Беларуси приблизительно около 10 тысяч лет.

И очень важно, что мы восстанавливаем, допустим, выработали торф и практически вернули эту экосистему на 6 тысяч лет назад. И она заполняется водой, и болото на начальной стадии формирования. Начинается заселение не только растениями, но и птицами, в том числе.

Некоторые птицы не могут заселить это болото, потому что вокруг всё осушено, они не могут перелететь далеко, типа вертлявой камышовки. В этом случае мы используем метод транслокации. Мы его только недавно апробировали успешно, переселили наших вертлявых камышовок в Европу, в Литву, в заповедник. Они восстановили болото и долго ждали, когда появится вертлявая камышовка. Она не появляется и не появляется. Потратив порядком денег, миллионы евро потратили и ожидали-ожидали – не появляется. Мы переселили и у них создалось новая популяция.