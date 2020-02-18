Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция

Тамара Грушева, старший научный сотрудник отдела питомниководства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Зимнюю прививку делают с декабря по апрель. Главное, что заканчивать надо за две недели до высадки привитых растений. Подвой для прививки готовят заранее, ещё осенью. Для зимней прививки лучший способ – это улучшенная копулировка. Надо знать, как мы будем садить. Смотрите, у нас подвой войдёт в землю где-то на 20 сантиметров. Значит, мы прививочку будем делать на расстоянии 25-30 сантиметров от корневой системы.

Одним движением ножа делаем срез. Размер этого среза должен быть 2,5-3 сантиметра.

Сейчас нам надо подобрать черенок по толщине подвоя. Вот череночек качественный, хорошие почечки, хорошо вызревшие. И размер черенка соответствует размеру подвоя. И делаем такой зарез на черенке.

И на черенке делаем такой же язычок. Отсчитываем две почечки и секатором отрезаем череночек.

Привой с подвоем соединяем так, чтобы зарез одного аккуратно зашёл в зарез другого.

Затем очень осторожно, дабы не сдвинуть черенок с подвоем, делаем обвязку. Берём ленточку и аккуратненько, такими лёгкими плотненько делаем обвязку.

Сейчас нам нужно запарафинировать эти черенки. Для этого мы смешиваем один к одному парафин и садовый вар, растапливаем его на водяной бане. Образовавшийся тонкий парафиновый слой будет поддерживать уровень влаги определённый.

Укладываем горизонтально наши череночки, засыпаем их опилочками.

Дополнительно для дезинфекции мы поливаем череночки водичкой с марганцовкой. Закрываем плёночкой и оставляем этот ящик на неделю.