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Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция

18 февраля 2020 08:02
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Тамара Грушева, старший научный сотрудник отдела питомниководства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Зимнюю прививку делают с декабря по апрель. Главное, что заканчивать надо за две недели до высадки привитых растений. Подвой для прививки готовят заранее, ещё осенью. Для зимней прививки лучший способ – это улучшенная копулировка. Надо знать, как мы будем садить. Смотрите, у нас подвой войдёт в землю где-то на 20 сантиметров. Значит, мы прививочку будем делать на расстоянии 25-30 сантиметров от корневой системы.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-1

Одним движением ножа делаем срез. Размер этого среза должен быть 2,5-3 сантиметра.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-4

Сейчас нам надо подобрать черенок по толщине подвоя. Вот череночек качественный, хорошие почечки, хорошо вызревшие. И размер черенка соответствует размеру подвоя. И делаем такой зарез на черенке.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-7

И на черенке делаем такой же язычок. Отсчитываем две почечки и секатором отрезаем череночек.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-10

Привой с подвоем соединяем так, чтобы зарез одного аккуратно зашёл в зарез другого.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-13

Затем очень осторожно, дабы не сдвинуть черенок с подвоем, делаем обвязку. Берём ленточку и аккуратненько, такими лёгкими плотненько делаем обвязку.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-16

Сейчас нам нужно запарафинировать эти черенки. Для этого мы смешиваем один к одному парафин и садовый вар, растапливаем его на водяной бане. Образовавшийся тонкий парафиновый слой будет поддерживать уровень влаги определённый.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-19

Укладываем горизонтально наши череночки, засыпаем их опилочками.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-22

Дополнительно для дезинфекции мы поливаем череночки водичкой с марганцовкой. Закрываем плёночкой и оставляем этот ящик на неделю.

Как сделать зимнюю прививку растений. Пошаговая инструкция-25

Через неделю мы этот ящик переносим в более холодное помещение, при температуре 0 +2 оставляем там до высадки растений в поле.

# Растения и цветы # общество # Тамара Грушева

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