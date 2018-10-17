Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Жительница Гродно стала первым в Беларуси медовым сомелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она прошла курс в Италии, где научилась на уровне чувств определять сорт меда. Дегустация схожа с винной, даже используются те же бокалы. Но есть и принципиальные отличия. Наш корреспондент Галина Буро отправилась увидеть все своими глазами и узнать: сможет ли сомелье вслепую определить название меда?

Ольга Гаврилик, медовый сомелье:

Нам нужно, скажем, получить аромат из меда. Чтобы аромат достать, нужно перемешать мед.

В медовой дегустации все начинается с оценки цвета, потом запах, вкус и структура. Мед, в отличие от вина, надо проглатывать, перебить вкус поможет кусок кислого яблока. Теперь Ольга Гаврилик может точно сказать, в бокале мед гречишный или липовый, и есть ли липа в технологии производства.

Ольга Гаврилик:

Если пчеловод достал рамку и здесь она не запечатана, там большое содержание влаги, воды.

Ольга Гаврилик – потомственный пчеловод: этим занимался дед, отец.

Теперь и она в медовом деле: свая фирма по производству сладкого продукта, к тому же в личной коллекции – около 70 сортов из разных стран, в том числе из Австралии, Шри-Ланки и Вьетнама. Принцип «развиваться, не стоять на месте» – ее случай.

Ольга Гаврилик:

Я знала, что в Италии единственное в мире место, где можно пройти эти курсы, стать медовым сомелье, в городе Болонья. Я туда написала, ждала ответа.

Во время обучения узнала, что чашка утреннего кофе может снизить чувствительность вкусовых рецепторов. Пришлось отказаться от этого напитка. Говорит, диплом сомелье – это только начало, нужны ежедневные тренировки.

Галина Буро, СТВ:

Мы решили провести собственный эксперимент. Для этого наугад в магазине купили банку меда, а название заклеили. И сейчас попросим Ольгу охарактеризовать этот продукт. Сенсорный анализ занимает всего пару минут. И вот результат:

– Этот мед больше похож на ранний, майский мед.

– Сейчас откроем, посмотрим. Майский!

От новых знаний – польза для дела: теперь контроль за качеством станет более строгим. К тому же на этикетках готового продукта появится такая дополнительная информация о вкусе, которую может дать лишь человек, но не лаборатория.

Ольга Гаврилик:

В плане медового сомелье мне еще предстоит два этапа обучения. И как итоговая такая, завершающая – это попасть в национальный реестр.