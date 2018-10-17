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Белорусская железная дорога с 9 декабря вводит новое расписание поездов

17 октября 2018 21:31
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога сообщила, что с 9 декабря вводит новый график движения поездов. Он сформирован на основе мониторинга спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо сохранения существующих актуальных маршрутов, добавятся новые, как международные, так и внутри страны. В международном сообщении, например, появится поезд Минск–Казань, а на маршруте Минск–Гродно будет назначен новый поезд бизнес-класса. Для удобства пассажиров многие рейсы изменят расписание и конечные станции. Особое внимание уделено летним перевозкам в направлении популярных курортов.

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# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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