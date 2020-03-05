«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

Новости Беларуси. IT-образование для каждого. Более 150 школьников приступили к занятиям в солигорском STEAM-медиацентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он разместился на базе школы № 5.

Здесь подростки могут изучить программирование, основы робототехники и мультимедийной журналистики. Лаборатория оснащена по последнему слову техники – современными компьютерами, микрофонами, камерами и конструкторами.

Ольга Колесникова, директор солигорской средней школы № 5: Подготовительная работа велась на протяжении всего 2019 года, когда мы узнали о том, что мы стали победителями республиканского конкурса «Хочу учиться в STEAM-классе».

Александр Нагар, ученик солигорской средней школы № 5:

В следующем году я хочу даже с робототехникой поработать, а пока занимаюсь только Scratch.

В медиацентре работает пять преподавателей. Все они прошли специальное обучение.