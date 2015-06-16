Полина Гагарина о смерти Жанны Фриске: Я так хотела, чтобы ты жила как можно дольше с сыночком рядом



Полина Гагарина, запись в Instagram



Самая близкая подруга Жанны певица Ольга Орлова, не найдя в себе сил говорить, написала в социальной сети.



Ольга Орлова, запись в Instagram



В одном из последних интервью – порталу SUPER – в канун Нового года Жанна признавалась, что счастлива встречать праздник в кругу семьи и полна сил, чтобы победить страшную болезнь. Родственники, друзья и коллеги певицы до последнего верили в чудо.