Прямой эфир

Полина Гагарина о смерти Жанны Фриске: Я так хотела, чтобы ты жила как можно дольше с сыночком рядом

16 июня 2015 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня после длительной борьбы с тяжелым диагнозом – раком головного мозга.

Российская певица Полина Гагарина о смерти коллеги по сцене: так больно, что слов не нахожу.

Полина Гагарина о смерти Жанны Фриске: Я так хотела, чтобы ты жила как можно дольше с сыночком рядом-1


Полина Гагарина, запись в Instagram

Самая близкая подруга Жанны певица Ольга Орлова, не найдя в себе сил говорить, написала в социальной сети.

Ольга Орлова, запись в Instagram

В одном из последних интервью – порталу SUPER – в канун Нового года Жанна признавалась, что счастлива встречать праздник в кругу семьи и полна сил, чтобы победить страшную болезнь. Родственники, друзья и коллеги певицы до последнего верили в чудо.

# Некролог # общество # Жанна Фриске # Фотофакт # Онкология

Другие новости рубрики

Все новости
Жанна Фриске ушла из жизни после длительной болезни
16 июня 2015 05:21

Жанна Фриске ушла из жизни после длительной болезни

Непогода в Минске: 15 июня ветка дерева упала на припаркованные легковушки
15 июня 2015 18:20

Непогода в Минске: 15 июня ветка дерева упала на припаркованные легковушки

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
15 июня 2015 18:03

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности