Полина Гагарина о смерти Жанны Фриске: Я так хотела, чтобы ты жила как можно дольше с сыночком рядом

Новости России. 40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня после длительной борьбы с тяжелым диагнозом – раком головного мозга.
Российская певица Полина Гагарина о смерти коллеги по сцене: так больно, что слов не нахожу.
Новости России. 40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня после длительной борьбы с тяжелым диагнозом – раком головного мозга.
Российская певица Полина Гагарина о смерти коллеги по сцене: так больно, что слов не нахожу.
Полина Гагарина, запись в Instagram
Самая близкая подруга Жанны певица Ольга Орлова, не найдя в себе сил говорить, написала в социальной сети.
Ольга Орлова, запись в Instagram
В одном из последних интервью – порталу SUPER – в канун Нового года Жанна признавалась, что счастлива встречать праздник в кругу семьи и полна сил, чтобы победить страшную болезнь. Родственники, друзья и коллеги певицы до последнего верили в чудо.