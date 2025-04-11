Более 2,5 тыс. человек приняли участие в памятном митинге на мемориальном комплексе «Тростенец»

Дата, которая непроходящей болью пронизывает наши сердца: 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, произошедшем ровно 80 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории нашей страны было организовано 578 лагерей смерти. Озаричи, Минское гетто, Красный берег – от одного упоминания об этих местах кровь стынет в жилах. Один из крупнейших концлагерей (не только в Беларуси, но на всей захваченной советской территории) находился в Минском районе. По числу замученных и зверски убитых узников Тростенец стоит на четвертом месте после Освенцима. Согласно материалам уголовного дела, в этом страшном месте погибли более полумиллиона человек. Неугасающую боль Тростенца 11 апреля разделили более 2,5 тысячи человек. Отдать дань памяти пришли бывшие узники концлагерей, представители власти, общественные деятели и молодежь.

Инесса Кулаго, бывшая малолетняя узница: Отец мой был на фронте с первого дня. А мы, дети, оставались в этих бараках. Нас не кормили. Немецкие женщины подходили к проволоке, к забору, это же Германия была. Они иногда нам перебрасывали картофель или кусочек хлеба, так полицай нас плеткой отгонял и еще это растаптывал, чтобы нам ничего не досталось.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

Сила в правде. В правде и в памяти. Мы обязательно будем хранить правдивую историю о Великой Отечественной войне и ни в коем случае не дадим ее переписать. И будем говорить об этих трагических моментах истории громко, во весь голос. Это очень важно. Для нас, для будущих поколений, для нашей страны.

В нацистских застенках навечно остались миллионы белорусов. В память о жертвах венки и цветы сегодня ложатся к подножию монументов по всей стране.