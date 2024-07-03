Бибик о разрушении памятников: нам больно, если имя или надгробие подвергаются уничтожению

Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О становлении нашей независимости сегодня, 3 июля, говорят гости нашей выездной студии.

Екатерина Забенько, СТВ:

У нас свято чтят эту память и вот эту вот фразу: «умрем, но не сдадимся». А мы помним, она в сердце каждого белоруса. Какую работу непосредственно проводите вы, как относитесь к тому, что разрушают эти памяти?

Лариса Бибик, ученый секретарь мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Знаете, для тех людей, которые связали свою жизнь с историей, и не просто с историей, а с сохранением этой истории, каждый такой факт – это боль. Боль о тех людях, которые не жалели себя. Не думали, наверное, что если они не вернутся, то тем, кто их ждал дома, будет больно и трагично. Они думали прежде всего о том, чтобы отстоять свое отечество сначала, а потом освободить страны западной Европы от фашизма. И нужно сказать, что ведь наши белорусы, которые влились в части Красной армии после освобождения своей республики, они не просто завершили свой боевой путь освобождением своей страны, они продолжили этот путь дальше. Бибик: наша страна не уронит знамя преемственности, которое передало нам послевоенное поколение. Подробности.