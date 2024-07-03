Бибик: наша страна не уронит знамя преемственности, которое передало нам послевоенное поколение

Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О становлении нашей независимости сегодня, 3 июля, говорят гости нашей выездной студии.

Екатерина Забенько, СТВ:

Наверняка многие гости, которые приезжают из других стран в Брестскую крепость, хотят еще получить вот эту вот энергию сохраненных памятников и мемориалов, которые мы свято храним в нашей стране, потому что за границей все это разрушается. Это, наверное, возрождение нацистской идеологии.

Лариса Бибик, ученый секретарь мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Вы знаете, то, что в нашей стране так трепетно относятся к памятникам материальной культуры, духовной, потому что любой документ, любая фотография – это тоже наше историческое наследие, духовное наследие, которое позволяет нам формировать не просто нацию, а нацию достойную тех, кто жил до нас. Кто в трудную минуту защитил то, что было создано другими поколениями, кто потом не перечеркнул, не вырвал из сердца не просто своего, а потомков эту великую память. И вот эта преемственность, эта знаковость к уважительному отношению к созданию не только больших мемориалов, каким является наш мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», созданный в 1960-1970-е годы, открытие его 25 сентября 1971 года, но и то, что сегодня создается, И правильно на нашем государственном уровне уделяется внимание как и большим мемориалам, так и маленьким захоронениям.