Смех и юмор как лучшее лекарство для детей: в Могилеве начали применять клоунотерапию

Новости Беларуси. В Могилевской областной детской больнице начали применять лечение смехом. Это так называемая клоунотерапия – передовая методика в медицине. «Больничные» клоуны – волонтеры Красного Креста и студенты – прошли специальное обучение для работы с больными детьми. Все ради улыбок и положительных эмоций маленьких пациентов.

Последние штрихи к образу. И вот студенты и волонтеры Красного креста Даша, Наташа, Маша и Дима превращаются в Жужу, Фроню, Малинку и доктора Кнопочку.

Начинается обход с отделения ортопедии и травматологии. Место не самое веселое. Маленькие пациенты, бывает, здесь лежат до месяца. Сейчас им будет весело.

В палату, где еще мгновение назад стояла тишина, врываются шум и веселье. Семилетний Артем в больнице уже неделю. На улице упал с турника, сломал бедро – неприятная ситуация. И вот, наконец, появился повод для улыбки.

Артем Киселев, пациент Могилевской областной детской больницы:

Очень классное представление, мне клоуны понравились. Очень интересно и смешно.

Светлана Юрченко, инструктор-валеолог Могилевской областной детской больницы:

Когда ребята оказываются в сложной жизненной ситуации, на помощь врачам приходят волонтеры и проводят клоунотерапию. Ведь положительные эмоции способствуют быстрейшему выздоровлению.

Чтобы наладить контакт с ребенком, «больничные» клоуны должны быть и артистами, и врачами, и психологами. Они посещают больницу несколько раз в неделю, и дети ждут их с нетерпением. Волонтеры и сами с удовольствием едут сюда в гости.

Дарья Павчина, волонтер:

Сегодня утром такая плохая погода, встала, зуб болит, голова болит. Настроения совершенно не было. А пришла сюда, зашли к детям, безумный заряд энергии, настроение сразу поднялось, даже зуб перестал болеть.

Дмитрий Белоголенко, волонтер:

Я считаю, мы делаем важное дело в жизни, потому что главное в жизни – это счастье, здоровье и улыбка ребенка.

Веселые клоуны побывают в каждой палате травматологии, а потом пойдут в отделение хирургии. Здесь тоже мыльные пузыри, веселые танцы, конкурсы, игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Хаитова, пациент Могилевской областной детской больницы:

Мы танцевали, махали ручками, все веселились, нам стало весело.

Клоунотерапию как метод лечения и реабилитации в белорусской медицине использовать только начинают. Дальнейшее применение зависит от результата. А он обязательно будет – стоит посмотреть на эти веселые детские лица.