«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах

Новости Беларуси. Традиционно каждый год к 7 ноября жители Беларуси получают личные подарки. Так, 3 ноября в Белыничах сдали новый жилой дом: 40 семей стали новоселами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новоселье в просторной трехкомнатной квартире справляет и многодетная семья Семашко. Новую жилплощадь они ждали чуть более года. Квартира площадью 80 квадратных метров досталась на льготных условиях: 75 % стоимости субсидируется государством. На оставшуюся сумму семье выдан льготный кредит на 20 лет.

Татьяна Семашко, житель Бе лыничей: Для многодетной семьи это шикарный подарок, потому что каждая семья хочет жить отдельно, чтобы было свое жилье.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Представьте, через 10-15 лет какая армия здесь будет людей, возле этого дома. Им тоже надо будет строиться, они не уедут никуда, будут рабочие места, будет жилье. Куда им уезжать с этих малых населенных пунктов? Посмотрите, какая красота, какие просторы!

Этот дом построили всего за полгода. К качеству нареканий у новоселов нет. Ключи от квартир получили 28 многодетных семей, остальное жилье будет арендным. Оно предназначено для семей молодых специалистов. Эти квартиры сдали сразу со внутренней отделкой. Так что заезжать можно уже сегодня.

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах