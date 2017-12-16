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Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги

16 декабря 2017 12:50
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Новости Беларуси. Военнослужащие нового пополнения белорусской армии сегодня приняли присягу.  Слова клятвы произнесли более девяти тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -1

Одна из самых масштабных церемоний прошла в Печах. Перед присягой в учебном центре представители Минобороны и командиры подразделений центра провели встречи с родными и близкими новобранцев.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -3

Родители военнослужащих смогли ознакомиться с условиями быта и проживания, организацией питания, получить ответы на все интересующие их вопросы. В торжественном ритуале принесения присяги принял участие и министр обороны Андрей Равков.  

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -5

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Я хотел бы этим мальчишкам пожелать успешной службы, пожелать хороших взаимоотношений в коллективах своих. И, естественно, каждому из них, чтобы он видел, что вокруг люди и понимал, что нужно поддерживать товарищей. Потому что кто-то послабее, кто-то посильнее.  Поддержи, ведь ничего не случится, а ему приятно. И он будет лучше адаптироваться к тяжелым условиям армейской службы.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -7

Особенно символичной стала церемония для 9 сотен военнослужащих, которые приняли присягу в героической Брестской крепости. Треть из них будут проходить службу здесь же, в пограничной группе. За волнительной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких новобранцев.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -9

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:
Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -11

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -13

Отмечу, что сразу после присяги все  новобранцы отправятся в свое первое суточное увольнение.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги -15

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Андрей Равков

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