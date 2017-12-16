Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги

Новости Беларуси. Военнослужащие нового пополнения белорусской армии сегодня приняли присягу. Слова клятвы произнесли более девяти тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых масштабных церемоний прошла в Печах. Перед присягой в учебном центре представители Минобороны и командиры подразделений центра провели встречи с родными и близкими новобранцев.

Родители военнослужащих смогли ознакомиться с условиями быта и проживания, организацией питания, получить ответы на все интересующие их вопросы. В торжественном ритуале принесения присяги принял участие и министр обороны Андрей Равков.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Я хотел бы этим мальчишкам пожелать успешной службы, пожелать хороших взаимоотношений в коллективах своих. И, естественно, каждому из них, чтобы он видел, что вокруг люди и понимал, что нужно поддерживать товарищей. Потому что кто-то послабее, кто-то посильнее. Поддержи, ведь ничего не случится, а ему приятно. И он будет лучше адаптироваться к тяжелым условиям армейской службы.

Особенно символичной стала церемония для 9 сотен военнослужащих, которые приняли присягу в героической Брестской крепости. Треть из них будут проходить службу здесь же, в пограничной группе. За волнительной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких новобранцев.

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:

Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.