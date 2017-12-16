Прямой эфир

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу

16 декабря 2017 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тысячи новобранцев сегодня принимают военную присягу. Церемонии проходят по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -1

Так, в Брестской крепости слова клятвы произнесли почти 900 военнослужащих. Треть из них будут проходить службу здесь же, в пограничной группе.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -3

Помимо защитников рубежей на площадь церемониалов торжественно вышли будущие артиллеристы, десантники, зенитчики - из всех регионов Беларуси. За волнительной церемонией наблюдали родные и близкие новобранцев.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -5

Галина Курдун, мама военнослужащего срочной службы:
Волнуюсь, конечно, очень волнуюсь. Очень радостный сегодня день, такой приятный. Хорошая, приятная погода сегодня сопутствует нашим солдатам.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -7

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:
Для каждого молодого человека – это событие. Более 20 % – это военнослужащие, которые после окончания высших учебных заведений. До своей рабочей деятельности приняли решение исполнить свой священный долг. Многие после окончания профессионально-технических учебных заведений.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -9

После присяги родственники военнослужащих смогут познакомиться с бытом брестских пограничников.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -11

Что касается самих новобранцев, в армии они смогут получить знания и навыки инспектора погранслужбы, младшего контролера, инженера и вожатого служебных собак. 

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -13

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:
Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -15

Сразу после присяги военнослужащие отправятся в свое первое увольнение. Затем, в течение полутора месяцев, они будут проходить курс молодого бойца.

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -17

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -19

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -21

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -23

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу -25

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Евгений Зайцев # Галина Курдун # Вадим Макеев

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда постоянно движешься, шевелишься, не мёрзнешь»: на гомельском предприятии в декабре работают без отопления
16 декабря 2017 05:51

«Когда постоянно движешься, шевелишься, не мёрзнешь»: на гомельском предприятии в декабре работают без отопления

За три года в Октябрьском районе отреставрируют 30 ветхих домов
15 декабря 2017 20:47

За три года в Октябрьском районе отреставрируют 30 ветхих домов

В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
15 декабря 2017 19:02

В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт