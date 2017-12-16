Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу

Новости Беларуси. Тысячи новобранцев сегодня принимают военную присягу. Церемонии проходят по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Брестской крепости слова клятвы произнесли почти 900 военнослужащих. Треть из них будут проходить службу здесь же, в пограничной группе.

Помимо защитников рубежей на площадь церемониалов торжественно вышли будущие артиллеристы, десантники, зенитчики - из всех регионов Беларуси. За волнительной церемонией наблюдали родные и близкие новобранцев.

Галина Курдун, мама военнослужащего срочной службы:

Волнуюсь, конечно, очень волнуюсь. Очень радостный сегодня день, такой приятный. Хорошая, приятная погода сегодня сопутствует нашим солдатам.

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:

Для каждого молодого человека – это событие. Более 20 % – это военнослужащие, которые после окончания высших учебных заведений. До своей рабочей деятельности приняли решение исполнить свой священный долг. Многие после окончания профессионально-технических учебных заведений.

После присяги родственники военнослужащих смогут познакомиться с бытом брестских пограничников.

Что касается самих новобранцев, в армии они смогут получить знания и навыки инспектора погранслужбы, младшего контролера, инженера и вожатого служебных собак.

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:

Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.