Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?

День защитника Отечества сменился празднованием начала масленичной недели. Аромат блинов 24 февраля наполнил одну из войсковых частей Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без женской руки. Заботу о срочниках проявили их коллеги-военнослужащие. Как результат – более полутысячи масленичных угощений со сметаной, вареньем, медом, красной икрой. В такие моменты особенно хочется в армейскую столовую. Что ж, народные традиции в этой части уважали всегда. Но хороводы, гадания и соревнования в метании валенков впервые стали частью «военной подготовки».

Такого масштабного прощания с зимой в этой войсковой части еще не было. Обычно на Масленицу блины просто добавляли в меню, но в 2025 году к сытному десерту подали насыщенную развлекательную программу.

Мы погадаем, будем бросать валенки, загадывать желания, встречать весну. Потому что у каждого в душе должно быть счастье, веселье и весна. Организаторами вкусного праздника выступили представительницы Белорусского союза женщин. Именно они выпекли полтысячи румяных блинов.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы Масленица получилась и блинов всем хватило, каждая хозяйка испекла по полсотни. Начинка самая разная: от сгущенки до красной икры. Вкусный коридор из угощений на плацу – это только старт. А дальше – физподготовка в необычном формате. Все под народные песни. И даже в хороводе военный состав чеканит шаг.