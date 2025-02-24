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Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?

24 февраля 2025 19:10
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День защитника Отечества сменился празднованием начала масленичной недели. Аромат блинов 24 февраля наполнил одну из войсковых частей Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без женской руки. Заботу о срочниках проявили их коллеги-военнослужащие. Как результат – более полутысячи масленичных угощений со сметаной, вареньем, медом, красной икрой.

В такие моменты особенно хочется в армейскую столовую. Что ж, народные традиции в этой части уважали всегда. Но хороводы, гадания и соревнования в метании валенков впервые стали частью «военной подготовки».

Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?-2

Такого масштабного прощания с зимой в этой войсковой части еще не было. Обычно на Масленицу блины просто добавляли в меню, но в 2025 году к сытному десерту подали насыщенную развлекательную программу.

Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?-4

Мы погадаем, будем бросать валенки, загадывать желания, встречать весну. Потому что у каждого в душе должно быть счастье, веселье и весна.

Организаторами вкусного праздника выступили представительницы Белорусского союза женщин. Именно они выпекли полтысячи румяных блинов.

Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?-6

Юлия Мычка, корреспондент:
Чтобы Масленица получилась и блинов всем хватило, каждая хозяйка испекла по полсотни. Начинка самая разная: от сгущенки до красной икры.

Вкусный коридор из угощений на плацу – это только старт. А дальше – физподготовка в необычном формате. Все под народные песни. И даже в хороводе военный состав чеканит шаг.

Служба в ритме праздника – как в войсковой части отмечают Масленицу?-8

Добавить в строгий распорядок дня задорного настроения помогли юные артисты могилевской детской школы искусств. Обряды, загадки, народные песни и шутки: один из самых любимых народных праздников пришел в военный гарнизон, чтобы напомнить солдатам и офицерам, что даже в строгих армейских буднях есть место для тепла, радости, и народных традиций.

Подробности в видео.

# Масленица # Масленица в Беларуси # Юлия Мычка

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