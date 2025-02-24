Недочёты и замечания – Юрий Горлов проверил сельхозпредприятия Ветковского района
Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов 24 февраля провел мониторинг хозяйств в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги ревизии сельхозпредприятий страны в ближайшее время представят главе государства.
В поле зрения – хранение и раздача кормов, чистота содержания скота, подготовка машин к посевной и прохождение техосмотра.
Об итогах зимовки – Анна Корольчук.
Готовность техники не на словах, а по всем документам проверял 24 февраля помощник Президента Юрий Горлов на мехдворе агрофирмы имени Лебедева. Внимание инспектора по Гомельской области привлек агрегат для внесения удобрений ROSA и сразу масса вопросов.
Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Предъявить акт готовности этого агрегата, который должен был быть подписан внутренней комиссией хозяйства, его не оказалось. Конечно, подвергается сомнению то, что этот агрегат ROSA вообще исправен.
В арсенале сельхозпредприятия около 70 единиц самоходной техники, их готовность к агросезону районная инспекция оценивает на 90 %. Техосмотр готовы пройти завтра – автопарк достаточно новый, все ремонтные работы проведены.
Специалисты акцентируют внимание: подтверждать исправность техники должны документы, а техосмотр в хозяйствах не стоит откладывать до последнего. Машины должны заранее обкатать в поле. Навести порядок нужно и на молочно-товарном комплексе. Скученность и грязь в сараях напрямую влияет на конечный продукт.
Полезный инсайт с учебного семинара в Смолевичах: коров нужно группировать в секции по надоям, с учетом этого же – определять рацион. Юрий Горлов подчеркнул, что подбор питания – истинно творческая работа для специалиста и хорошо разбираться в этом вопросе должен не только зоотехник, но и ветврач. В заготовке кукурузного силоса инспектор увидел недочеты: половина зерна не раздроблена, а значит питательные вещества животными не усваиваются. Для раздачи кормов применяют не ту технику.
Подробности в видео.