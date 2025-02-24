Недочёты и замечания – Юрий Горлов проверил сельхозпредприятия Ветковского района

Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов 24 февраля провел мониторинг хозяйств в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги ревизии сельхозпредприятий страны в ближайшее время представят главе государства. В поле зрения – хранение и раздача кормов, чистота содержания скота, подготовка машин к посевной и прохождение техосмотра. Об итогах зимовки – Анна Корольчук.

Готовность техники не на словах, а по всем документам проверял 24 февраля помощник Президента Юрий Горлов на мехдворе агрофирмы имени Лебедева. Внимание инспектора по Гомельской области привлек агрегат для внесения удобрений ROSA и сразу масса вопросов.

Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Предъявить акт готовности этого агрегата, который должен был быть подписан внутренней комиссией хозяйства, его не оказалось. Конечно, подвергается сомнению то, что этот агрегат ROSA вообще исправен. В арсенале сельхозпредприятия около 70 единиц самоходной техники, их готовность к агросезону районная инспекция оценивает на 90 %. Техосмотр готовы пройти завтра – автопарк достаточно новый, все ремонтные работы проведены.