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Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году

11 декабря 2022 09:35
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Новости Беларуси. Город Слуцк, родина знаменитых поясов, официально объявлен культурной столицей Беларуси-2023. Символический сертификат районному центру передали в Орше, которая носила этот статус в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году-1

Более 150 мероприятий прошли в Оршанском регионе: выставки, концерты, акции, фестивали, пленэры. Это позволило еще больше раскрыть культурный потенциал региона и познакомить с ним туристов. За 2022 год на карте культурной столицы Беларуси появился новый военно-исторический музей имени героя Советского Союза Константина Заслонова, в Барани после масштабной реконструкции открыл свои двери Дворец культуры. Теперь удивлять предстоит Слуцку.  

Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году-4

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома:  
На Случчине очень талантливые свои специалисты, и мне бы хотелось, чтобы таланты Случчины увидели не только на территории нашего района, но и гости, которые приедут к нам в культурную столицу.  

Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году-7

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:  
Культура сегодня в Республике Беларусь активно живет. Созданы все условия для ее развития и сохранения тех традиций, которые заложены нашими отцами и дедами.  

Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году-10

Кроме Слуцка, на звание культурной столицы претендовали еще пять городов: Барановичи, Мозырь, Свислочь, Щучин и Белыничи.  

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# Культура # общество # Наталья Чернушевич # Валерий Громада # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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