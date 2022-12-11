Слуцк объявлен культурной столицей Беларуси в 2023 году

Новости Беларуси. Город Слуцк, родина знаменитых поясов, официально объявлен культурной столицей Беларуси-2023. Символический сертификат районному центру передали в Орше, которая носила этот статус в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 мероприятий прошли в Оршанском регионе: выставки, концерты, акции, фестивали, пленэры. Это позволило еще больше раскрыть культурный потенциал региона и познакомить с ним туристов. За 2022 год на карте культурной столицы Беларуси появился новый военно-исторический музей имени героя Советского Союза Константина Заслонова, в Барани после масштабной реконструкции открыл свои двери Дворец культуры. Теперь удивлять предстоит Слуцку.

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома:

На Случчине очень талантливые свои специалисты, и мне бы хотелось, чтобы таланты Случчины увидели не только на территории нашего района, но и гости, которые приедут к нам в культурную столицу.

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Культура сегодня в Республике Беларусь активно живет. Созданы все условия для ее развития и сохранения тех традиций, которые заложены нашими отцами и дедами.