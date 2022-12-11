На границе ЕС всё ещё очереди. Более 1100 машин ждут выезда через Каменный Лог

На западном направлении без перемен. Напряженной остается обстановка на границе со странами Евросоюза. Скопление грузовых автомобилей по-прежнему фиксируется на всех маршрутах следования, наибольшее количество – на въезд в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый загруженный пункт пропуска – Каменный Лог. Свыше 1100 машин по информации Госпогранкомитета ждут возможности выезда. Общее количество застрявших на границе фур превысило пять тысяч, и очереди продолжают растягиваться.

Общая причина длительного ожидания выезда – замедленный пропуск грузового транспорта. Контрольные службы сопредельных государств намеренно затягивают процедуры оформления. В рамках двусторонних договоренностей нормы по пропуску автомобилей не выполняет ни одна из сторон, несмотря на ранее взятые на себя обязательства. Очевидно, что никаких усилий европейские государства предпринимать не намерены. Хотя в очередях стоят в том числе граждане ЕС, страдает бизнес, в том числе европейский. Но амбиции отдельных чиновников снова берут верх над здравым смыслом.