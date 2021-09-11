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«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства

11 сентября 2021 15:16
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Новости Беларуси. Ко Дню народного единства. В Центральном парке культуры и отдыха города Заславля определили лучших бегунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства-1

Всего прошло восемь стартов в разных возрастных категориях. Женщины преодолевали дистанцию в 500 метров, мужчины – 1 километр. Стать участником мог любой желающий. На дорожку вышли как представители организаций и предприятий, так и обычные почитатели здорового образа жизни.  

«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства-4

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:  
Сегодня в рамках государственного праздника, Дня народного единства, в Заславле проходит легкоатлетический забег. В котором принимают участие в это прекрасное, теплое, солнечное сентябрьское утро заславчане – дети, представители трудовых коллективов и все желающие, кому нравится бег. Главное, чтобы было хорошее настроение, мы все были дружны и с уважением относились друг к другу, несмотря на то, кто на какую дистанцию выйдет.  

«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства-7

Это наш первый забег. Мы в очень замечательном настроении, сегодня такая замечательная погода, светит солнышко. Мы надеемся, что и для нас, и для нашей страны всегда будут такие хорошие, прекрасные дни.  

«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства-10

Бьерн тоже принимает участие в забеге. Я думаю, у него больше всего шансов на победу.  

«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства-13

Такой объединяющий старт 11 сентября прошел не только в Заславле, но и во многих других уголках Минской области.  

# Год народного единства # общество # Светлана Карташёва # Фотофакт

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