«Главное, чтобы было хорошее настроение». В Заславле прошёл забег ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Ко Дню народного единства. В Центральном парке культуры и отдыха города Заславля определили лучших бегунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего прошло восемь стартов в разных возрастных категориях. Женщины преодолевали дистанцию в 500 метров, мужчины – 1 километр. Стать участником мог любой желающий. На дорожку вышли как представители организаций и предприятий, так и обычные почитатели здорового образа жизни.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Сегодня в рамках государственного праздника, Дня народного единства, в Заславле проходит легкоатлетический забег. В котором принимают участие в это прекрасное, теплое, солнечное сентябрьское утро заславчане – дети, представители трудовых коллективов и все желающие, кому нравится бег. Главное, чтобы было хорошее настроение, мы все были дружны и с уважением относились друг к другу, несмотря на то, кто на какую дистанцию выйдет.

Это наш первый забег. Мы в очень замечательном настроении, сегодня такая замечательная погода, светит солнышко. Мы надеемся, что и для нас, и для нашей страны всегда будут такие хорошие, прекрасные дни.

Бьерн тоже принимает участие в забеге. Я думаю, у него больше всего шансов на победу.