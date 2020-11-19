«Сложно, но очень интересно». Студенты академии искусств снимают фильм о войне в Афганистане

Новости Беларуси. Студенты Белорусской государственной академии искусств в эти дни снимают масштабный художественный фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдохновила будущих кинематографистов тема войны в Афганистане.

У них все по-взрослому: профессиональная съемочная аппаратура, многочисленные локации, а рядом со студентами работают над образами известные актеры. Более того, проект поддержан Министерством обороны. Ведомство выделило для съемок бронетехнику и даже оркестр.

Артур Ильиных, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:

Министр обороны, увидев тему, например, «Афганистан», они нам пошли навстречу. Они нам дали бронетранспортеры, они нам дали выстрелы, взрывы, пожары, на полигоне дали развернуться. Мы там целый день снимали и отсняли очень качественный материал. «Беларусьфильм», Беларусь всегда славилась своим военным кино, поэтому идут навстречу. Наши студенты занимаются именно профессией, которая потом придет. Все приходящее, я считаю, придет, уйдет, ситуация отрегулируется, но овладевать профессией – это первая задача людей, студентов, которые занимаются такой сложной профессией, как режиссура.

Наталья Евдокимова, студентка Белорусской государственной академии искусств:

Работа получилась очень масштабная, очень много было препродакшна, очень много подготовки, очень много работы с кадрами. И из-за того, что была хорошая подготовка, сейчас нам легче на площадке, чем могло было быть. То есть нет никакой импровизации, мы готовы, мы снимаем по раскадровочке. По масштабам первая такая большая работа, игровой короткий метр. До этого мы тренировались на других работах. Сложно, но очень интересно.

Алла Пролич, заслуженная артистка Беларуси:

Сама когда-то занималась со студентами, с режиссерами, ребятами и видела в них будущее, видела в них потенциал. Я думаю, все будет хорошо.