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Наша память и дружба священны. Губернатор Орловской области поздравил белорусов с 9 Мая

09 мая 2024 07:42
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Телеграммы, телефонные звонки и видеообращения, посты в социальных сетях. В современное время множество способов передать мысли и чувства, которыми наполнен этот день,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словами «Братская Беларусь» зрителей нашего телеканала приветствует губернатор Орловской области России.

Наша память и дружба священны. Губернатор Орловской области поздравил белорусов с 9 Мая-1

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
Уважаемые жители Республики Беларусь, от всей души поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы над фашистской Германией. Красное знамя Победы над поверженным Берлином – символ невиданного героизма, выдающегося подвига сынов и дочерей советской отчизны. В этом году исполняется величайшая историческая дата – 80-я годовщина освобождения Беларуси, разгрома немецко-фашистских войск в ходе операции «Багратион». Летом исполнится полувековой юбилей присвоения Минску почетного звания «Город-герой» за выдающиеся заслуги, мужество и героизм, проявленные его жителями в борьбе с гитлеровскими оккупантами.

В этой беспримерной эпопее мужества и героизма проявились несгибаемый характер и непреклонная воля белорусского народа, его свободолюбие и независимость. Наша память и дружба, закаленные в суровых боях, священны. Перед лицом угроз, которые вновь исходят от Запада, мы полны решимости отстоять суверенное право мирно жить на своей земле.

Дорогие белорусские братья, еще раз от души поздравляю вас с праздником. Низкой поклон белорусским ветеранам, труженикам тыла. Братской Беларуси желаю мирного неба, процветания, новых успехов. Будьте счастливы!

# День Победы # общество

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