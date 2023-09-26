Белорусский промышленно-инновационный форум пройдёт в Минске
Новости Беларуси. Белорусский промышленно-инновационный форум начинает 26 сентября работу в Минске. В его программе – несколько выставочных мероприятий, форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, конкурс сварщиков Беларуси и первая эксклюзивная выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции станут темой обсуждения во время деловой программы мероприятия. В целом участие в нем примет более сотни организаций из Беларуси и регионов России. Они представят оборудование и технологии для промышленного производства, научно-технические разработки, промышленную продукцию и услуги.
Конкурентоспособность экономики зависит от наличия высокотехнологичных производств и внедрения инноваций. В 2023 году задача – обеспечить рост ВВП около 4 %, что предписано пятилетней программой. На достижение прорывов в каждой отрасли ориентирует Президент.