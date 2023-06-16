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Слоним принимает «Вытокi»! Что ждёт гостей фестиваля?

16 июня 2023 07:54
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Новости Беларуси. Слоним в предстоящие два дня – столица спортивно-культурного фестиваля «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Району есть что показать и в спорте, и в культуре, и в организации массовых мероприятий. Здесь действуют три специализированные школы, где культивируются 17 видов спорта.

Слоним принимает «Вытокi»! Что ждёт гостей фестиваля?-1

Уроженцы региона успешно представляют Беларусь на международных аренах. Только один яркий пример – двукратный чемпион мира в метании молота, серебряный призер Олимпиад 2008-го и 2016-го Иван Тихон. Слонимские корни также у олимпийцев Павла Мелешко, Ольги Дубовской.

Слоним принимает «Вытокi»! Что ждёт гостей фестиваля?-4

К празднику определены около 30 локаций. Рядом со спортивными площадками представят свои товары предприятия легкой промышленности, в том числе известная Слонимская фабрика художественных изделий.

# Фестиваль # общество # Иван Тихон # Павел Мелешко # Фотофакт

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