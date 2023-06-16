Слоним принимает «Вытокi»! Что ждёт гостей фестиваля?

Новости Беларуси. Слоним в предстоящие два дня – столица спортивно-культурного фестиваля «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Району есть что показать и в спорте, и в культуре, и в организации массовых мероприятий. Здесь действуют три специализированные школы, где культивируются 17 видов спорта.