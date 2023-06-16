Белорусские депутаты приняли законопроект по вопросам принудительного лечения страдающих алкоголизмом и наркоманией

Новости Беларуси. Еще одна возможность на раннем этапе оказывать помощь страдающим алкоголизмом и наркоманией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня депутаты во втором чтении приняли законопроект по вопросам принудительного лечения.

В нем уточняются категории лиц для направления в лечебно-трудовой профилакторий, а также значительно упрощается медицинское освидетельствование. Впервые вводится обязанность для граждан, направляемых на реабилитацию, ответственно выполнять требования сотрудников внутренних дел и организаций здравоохранения. Также расширяется перечень лечебных и реабилитационных мероприятий, которые будут проводиться в ЛТП при участии медиков.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня проблема наркомании, токсикомании, алкоголизма является важной проблемой современного мирового общества. Но у нас в республике выполняется последовательная государственная политика по предупреждению данных пагубных явлений. И я считаю, что принятие данного закона еще раз подчеркивает, что для нашего государства важен каждый человек.