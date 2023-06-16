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16 июня станут известны итоги проекта «Минская смена»

16 июня 2023 07:45
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Новости Беларуси. Кадровый потенциал в сфере управления. Итоги проекта «Минская смена», который призван выявить социально активных представителей молодого поколения, станут известны 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 июня станут известны итоги проекта «Минская смена»-1

Инициатива, умение брать на себя ответственность, слышать общество – такие ориентиры от Президента для работы в этой сфере. Почти 100 юных минчан (в два раза больше, чем в прошлом году) претендуют на победу в нескольких номинациях.

16 июня станут известны итоги проекта «Минская смена»-4

Они получили и выполнили творческое задание: разработать инновационный проект по основным направлениям жизни города. Что может быть принципиально нового в привычных и знакомых каждому сферах градостроительства и архитектуры, экологии и благоустройства, ЖКХ? Наша молодежь не боится решать самые разные задачи со звездочкой.

16 июня станут известны итоги проекта «Минская смена»-7

Минские лидеры не остановились только на предложенных темах, многие идеи выдвинули сами. Инициативы будущих управленцев оценят и возьмут в разработку руководители Мингорисполкома и преподаватели Академии управления – организаторы проекта. Победители определены по шести номинациям.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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